Ve Fernando Muslera'nın kaderi belli oldu! Karar verildi...

star.com.tr 23 Ocak 2022 Pazar 20:31 - Güncelleme: 23 Ocak 2022 Pazar 20:31

Galatasaray'da 11 sezondur forma giyen Fernando Muslera hakkında ayrılık iddiaları ortaya atılmıştı. Galatasaray Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Işıtan Gün, tecrübeli kaleci Fernando Muslera ile yolların sezon sonunda ayrılacağını açıklamış ve camia resmen ikiye bölünmüştü. Star'ın edindiği bilgiye göre Uruguaylı eldiven takımda kalacak.

FERNANDO MUSLERA ŞUBATTA DÖNÜYOR

Tecrübeli kaleci Süper Lig'de oynanan Sivasspor maçında sakatlanmış ve yaklaşık olarak 8-10 hafta sahalardan ayrı kalacağı açıklanmıştı. Öğrenilen bilgiye göre Fernando Muslera şubatta idmanlara başlayacak. Tecrübeli eldiven takımdan ayrılmayacak ve takımdaki yerini de alacak.

11 SEZONDUR GALATASARAY FORMASI GİYİYOR

2011-2012 sezonu başında Lazio'dan 6 milyon 750 bin Euro bedelle transfer edilen Fernando Muslera sarı kırmızılılarda 5 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Muslera, Galatasaray'da toplam 14 kupa kaldırırken şampiyonlukların yanı sıra 4 Türkiye Kupası, 5 de Süper Kupa kazandı.