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Spor

Ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupası Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın kazandığı FIBA Avrupa Ligi kupası, Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ne konuldu.

AA26 Nisan 2023 Çarşamba 14:14 - Güncelleme:
Ve FIBA Kadınlar Avrupa Ligi kupası Fenerbahçe Basketbol Müzesi'nde
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, kadın basketbolcuların kazandığı kupa, erkek basketbol takımının 2017'de kazandığı Avrupa Ligi kupasının yanındaki özel alana yerleştirildi.

Çekya'nın başkenti Prag'da oynanan finaldeki maç topu da müzede, kupanın yanında yer aldı.

OYUNCULARIN AÇIKLAMALARI

Açıklamada, basketbolcular Satou Sabally ve Breanna Stewart'ın görüşlerine de yer verildi.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ardından ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde de şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Satou Sabally, "Çok mutluyuz, herkesi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Breanna Stewart ise "Buraya gelmeyi, burada olmayı, bu iki kupayı almayı çok istedik. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bugünden itibaren müzede Avrupa kupası ile birlikte kulübün tarih boyunca kazandığı pek çok kupayı görebilecek.

  • Fenerbahçe Alagöz Holding
  • FIBA Avrupa Ligi
  • Kupa

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