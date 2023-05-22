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Spor

Ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla resmen anlaştı! Yılın transferi Türkiye'ye geliyor

Galatasaray, gelecek sezon kadro planlamasına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar için son gündeme yeni bir isim geldi. Galatasaray, Juventus'un gözden çıkardığı yıldız ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Mayıs 2023 Pazartesi 19:27 - Güncelleme:
Ve Galatasaray dünyaca ünlü yıldızla resmen anlaştı! Yılın transferi Türkiye'ye geliyor
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın güçlü bir kadro kurmak istediği ve bu sebeple Juventus'un gözden çıkardığı yıldız ismi kiralık olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.

GALATASARAY'IN HEDEFİ KULUSEVSKİ'Yİ KİRALAMAK

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Juventus'un yollarını ayırmak istediği isim için Galatasaray'ın devrede olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın bu transferde yalnız olmadığı ve İtalyan ekibi Lazio'nun da Dejan Kulusevski ile ilgilendiği bildirildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da kiralık olarak forma giyen deneyimli oyuncunun, Torino ekibine geri dönmek istemediği ve Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun mevcut piyasa değeri 55 milyon euro civarında gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Dejan Kulusevski, bu sezon tüm kulvarlarda 56 maça çıktı. Yıldız oyuncu, 7 gol ve 16 asistlik performans sergiledi ve toplamda 2.349 dakika sahada kaldı.

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