Ve Galatasaray kararını verdi! Nicolo Zaniolo...

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için kararını verdi.

Sarı-kırmızılılar, 25 milyon euro bandında teklif gelmesi durumunda İtalyan yıldızın satılmasına sıcak bakıyor.

23 yaşındaki futbolcuya ülkesinden büyük bir ilgi var. Ancak en ciddi aday daha önce de oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Milan.

Galatasaray'da şu ana dek 9 maçta süre bulan Nicolo Zaniolo, 3 gol attı ve

1 asist yaptı.

Yıldız oyuncuya Pulo Maldini'nin yakın teması olduğu bilinirken, oyuncunun da Milan'a sıcak baktığı belirtildi.