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Spor

Ve Galatasaray resmen anlaştı! 'Çilek' transferi Şampiyonlar Ligi için geliyor...

Süper Lig'in lideri Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanırken bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmaları yapıyor. Sarı kırmızılılar Şampiyonlar Ligi için yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın peşinde olduğu yıldız futbolcu...

17 Mayıs 2023 Çarşamba 13:23 - Güncelleme:
Ve Galatasaray resmen anlaştı! 'Çilek' transferi Şampiyonlar Ligi için geliyor...
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Sezon başında Lille'den Paris Saint Germain'e transfer olan Portekizli yıldız takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun Fransız ekibiyle forma şansı bulamamasından dolayı mutsuz olduğu ve sezon sonunda takımıyla yollarını ayırmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY TAKIMDA GÖRMEK İSTİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Portekizli yıldızı gelecek sezonun yapılanmasında görmek istediği belirtilirken, Renato Sanches'in ise bu teklife sıcak baktığı iddia ediliyor. Kariyerine Benfica'da başlayan yıldız oyuncu sırasıyla, Bayern Münih, Swansea City, Lille ve Paris St. Germain formaları giydi.

RENATO SANCHES'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Portekizli oyuncu, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıktı. Renato Sanches, bu karşılaşmalarda 2 kez gol atma başarısı gösterirken asist yapamadı. Yıldız oyuncu sadece 772 dakika sahada kalabildi.

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