Ve Galatasaray resmen anlaştı! Yılın transferi Süper Lig'e geliyor

Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirmişti. Gelecek sezon hazırlıklarına erkenden başlayan sarı-kırmızlı ekip yaz transfer döneminde yapacağı yeni transfer ile Süper Lig'e damga vurmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY YILDIZ OYUNCUNUN PEŞİNDE

Galatasaray sezon başında Mauro Icardi, Nicolo Zaniolo, Dries Mertens ve Lucas Torreira gibi birçok dünya yıldızını kadrosuna katmış ve Süper Lig'i adeta domine etmişti. Sarı-kırmızılı ekip yıldız transferlerine bu yaz bir yenisini daha eklemeyi planlıyor. Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekiplerinde Toulouse'nin 27 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Branco Van Den Boomen'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

GALATASARAY TRANSFERDE SONA YAKLAŞTI

Galatasaray, Hollandalı başarılı oyuncu Branco Van Den Boomen'i bir süredir yakından takip ediyordu. Sarı-kırmızlı kulüp sezon sonunda Fransa ekibi Toulouse'e oyuncunun transferi için teklifte bulunacak.

BOOMEN'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI



27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Branco Van Den Boomen bu sezon Toulouse forması ile 36 resmi maçta 6 gol ve 13 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.