Ve Galatasaray transferi bitiriyor! Haris Seferovic gidiyor, yıldız golcü geliyor

Galatasaray'da Haris Seferovic, büyük beklentilerle transfer edilmiş ancak performansıyla hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni golcü hedefi de belli oldu.

HARIS SEFEROVIC, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz yazın hareketli takımlarından olan Galatasaray, Haris Seferovic'i kiralık olarak Benfica'dan kadrosuna katmıştı. Ancak Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda beklenen etkiyi bir türlü ortaya koyamadı. Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan İsviçreli golcü, yalnızca 1 golle skora etki edebildi.

OKAN BURUK, HARIS SEFEROVIC'İN BİLETİNİ KESTİ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Haris Seferovic'in biletini kesti. 30 yaşındaki golcüyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gözler yeni golcü transferine çevrildi.

GALATASARAY, YENİ GOLCÜSÜNÜ BULDU

Haris Seferovic ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, rotayı Fransa'ya çevirdi. Fanatik'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Lyon'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. Elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, transferi bitirmek istiyor.