Ve Galatasaray transferi bitiriyor! Haris Seferovic gidiyor, yıldız golcü geliyor

Galatasaray'da Haris Seferovic, büyük beklentilerle transfer edilmiş ancak performansıyla hayal kırıklığına uğratmıştı. Sarı-kırmızılılarda Haris Seferovic ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni golcü hedefi de belli oldu.
Geçtiğimiz yazın hareketli takımlarından olan Galatasaray, Haris Seferovic'i kiralık olarak Benfica'dan kadrosuna katmıştı. Ancak Haris Seferovic, sarı-kırmızılılarda beklenen etkiyi bir türlü ortaya koyamadı. Galatasaray formasıyla 9 maça çıkan İsviçreli golcü, yalnızca 1 golle skora etki edebildi.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Haris Seferovic'in biletini kesti. 30 yaşındaki golcüyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gözler yeni golcü transferine çevrildi.
Haris Seferovic ile yollarını ayırması beklenen Galatasaray, rotayı Fransa'ya çevirdi. Fanatik'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Lyon'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak istiyor. Elini çabuk tutmak isteyen Galatasaray, transferi bitirmek istiyor.