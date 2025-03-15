Gabriel Sara, Süper Lig macerasını noktalamaya hazırlanıyor. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich'ten 18 milyon avro bedelle kadroda dahil edilen Brezilyalı orta saha, Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Her ne kadar Sara, özellikle sakatlığından sonra son haftalarda ivme kaybetse de dün oynanan Antalyaspor maçında performansıyla takdir topladı.

ELVEDA GABRİEL SARA!

Galatasaray'ın Brezilyalısı Gabriel Sara, sezon sonunda takıma veda etmeye hazırlanıyor.

Buna göre 24 yaşındaki oyuncu için İngiltere'den bazı tekliflerin olduğu dile getirildi.

Galatasaray, Gabriel Sara'yı bırakmaya sıcak bakmasa da gelecek iyi bir rakamın değerlendirilebileceği ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takım ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara'nın, sezon sonunda anlaşma sağlanması takdirde Süper Lig'e veda etmesi bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Gabriel Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla 36 resmi karşılaşmaya çıktı. Başarılı orta saha, bu maçlarda takımına 2 gol ve 7 asistlik katkı verdi.