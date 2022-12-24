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Spor

Ve geliyor! Memphis Depay transferi resmen bitti: Sonunda duyurdular

Memphis Depay'ın adı geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile gündeme gelmiş ve yıldız oyuncunun yeni takımı merak konusu olmuştu. Barcelona'dan ayrılacak olan Memphis Depay'ın yeni adresini sonunda duyurdular. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Aralık 2022 Cumartesi 18:07 - Güncelleme:
Ve geliyor! Memphis Depay transferi resmen bitti: Sonunda duyurdular
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Adı Galatasaray ile anılan ancak transferinde olumlu bir gelişme yaşanmayan Memphis Depay'ın yeni adresi belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın Memphis Depay transferinde sona geldiği ve yıldız oyuncuyu kadrosuna katacağı ileri sürüldü.

MEMPHIS DEPAY, GALATASARAY İLE ANILIYORDU

La Liga devi Barcelona'da gözden çıkarılan ve ocakta takımdan ayrılmaya hazırlanan Memphis Depay'ın adı geçtiğimiz yaza yaptığı transferlerle damga vuran Galatasaray ile gündeme gelmişti. Ancak yıldız oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle transferde olumlu bir gelişme yaşanmadı.

ROMA, MEMPHIS DEPAY'I BİTİRDİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Serie A ekiplerinden Roma, Memphis Depay'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi, teknik direktör Jose Mourinho'nun da istediği Hollandalı yıldız ile anlaşmaya vardı. Kulüplerin de anlaşması halinde transferin kesinlik kazanması bekleniyor.

BU SEZONKİ KARNESİ

Memphis Depay, bu sezon Barcelona formasıyla şu ana kadar yalnızca 3 resmi maça çıktı ve toplam 131 dakika süre aldı. Sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Hollandalı yıldız, 1 golle skora etki edebildi.

Star Gazetesi

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