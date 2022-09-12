Ve geri dönüyor! Süper Lig'de İsmail Kartal sürprizi

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezonun ilk 5 haftasında 4 mağlubiyet alan Akdeniz ekibinin gündeminde İsmail Kartal ismi var.

SÜPER LİG'DE İSMAİL KARTAL SÜRPRİZİ

Geçtiğimiz sezon ikinci kez Fenerbahçe'de görev alan teknik direktör İsmail Kartal için sürpriz bir gelişme yaşandı. Süper Lig'de kötü sonuçlar alan ve Serkan Özbalta ile yollarını ayırması söz konusu olan Hatayspor'da İsmail Kartal ismi gündeme geldi.

İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe'nin başında geçtiğimiz sezon 21 resmi maça çıkan teknik direktör İsmail Kartal, bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. İsmail Kartal, bu performansıyla maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı. 61 yaşındaki deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'nin yanı sıra Karabükspor, Sivasspor, Mardinspor, Altay, Malatyaspor, Orduspor, Konya Şekerspor, Eskişehirspor, Gaziantepspor, Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Konyaspor ve BB Erzurumspor'da görev aldı.