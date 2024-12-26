İtalyan çalıştırıcı Andrea Pirlo, birkaç aylık aranın ardından yeniden sahalara dönüyor. Ülkesi İtalya'da Sampdoria takımını çalıştırdıktan sonra geçtiğimiz yaz ayında bu görevinden ayrılan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu.

ANDREA PİRLO GERİ DÖNÜYOR!

İskoçya basınında çıkan bir habere göre Andrea Pirlo, Rangers ile anlaşmak üzere. Mevcut teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırmayı düşünen İskoç ekibinin, yeni teknik direktör olarak Andrea Pirlo ile anlaşmasının an meselesi olduğu öne sürüldü.

İskoçya liginde şampiyonluğu unutan Rangers'ın, Andrea Pirlo'yu ocak ayında takımın başına getireceği belirtildi. Böylece Pirlo da teknik direktörlük kariyerinde yeni bir sayfa açarak sahalara geri dönecek.

SAMPDORİA GÜNLERİ

Andrea Pirlo, geçen sene çalıştırdığı Sampdoria ile 41 resmi maça çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçlarda takımıyla 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti.