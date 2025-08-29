İSTANBUL 30°C / 20°C
Spor

Ve göreve Joachim Löw geliyor! Sonunda resmen duyuruldu

Joachim Löw, teknik direktörlük kariyerine geri dönmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, Alman çalıştırıcı geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte Joachim Löw haberinin detayları…

Star Gazetesi29 Ağustos 2025 Cuma 11:57 - Güncelleme:
Joachim Löw cephesinde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Teknik direktörlük kariyerinde son olarak Alman Milli Takımı'nı çalıştıran deneyimli taktisyen, ülkesine Dünya Kupası'nı kazandırarak tarihe geçmişti. Öte yandan Joachim Löw, sürpriz bir kararla takımın başına geçebilir.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde en baskın aday olarak İsmail Kartal öne çıkarken, Joachim Löw'ün de listede olduğu iddia edildi.

Ancak Joachim Löw, çıkan bu söylentilerin aksine kariyerine farklı bir kulüpte devam etmeye hazırlanıyor.

JOACHİM LÖW SÜRPRİZİ

Daha önce 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek bir takımda çalışmaya sıcak baktığını açıklayan Joachim Löw, Özbekistan Milli Takımı'nın teklifini reddetti. Bununla birlikte geçtiğimiz haftalarda Manchester United ile anılan Joachim Löw, büyük bir sürprize imza atabilir.

İngiliz basınının duyurduğu habere göre, United'ın Lig Kupası'nda 4. Lig takımı Grimsby Town'a elenmesinin ardından Amorim ile yollar ayrılıyor. Haberde, Joachim Löw'ün en iyi aday konumunda olduğu dile getirilirken, deneyimli teknik adamın ikna edilmesi için çalışma yürütüldüğü öne sürüldü. Anlaşma sağlanması takdirde Joachim Löw, Manchester United'ın yeni teknik direktörü olacak.

