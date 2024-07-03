Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, forvete takviye yapmayı planlıyor. Mevcut golcü Edin Dzeko için ise ayrılık kararı çıktı.

EDIN DZEKO YOLCU

Aktarılan haberlere göre; Suudi Arabistan ekipleri ve Hırvatistan'dan Hajduk Split, Edin Dzeko için devreye girdi. Hırvatistan ekibi, yıldız golcü ile maaş konusunda anlaşma sağlamayadı. Suudi Arabistan ekipleri ise Bosnalı forvete dolgun bir maaş önerdi. 38 yaşındaki santrforun, Suudi ekiplerine sıcak baktığı öne sürüldü.

SEZON KARNESİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 46 maçta boy gösteren Dzeko, 25 kez ağları havalandırdı ve 10 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi