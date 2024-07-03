İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2024 Çarşamba / 27 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5659
  • EURO
    35,2043
  • ALTIN
    2469.55
  • BIST100
    10682.2
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve güle güle Edin Dzeko! İşte transferi böyle duyurdular: Yeni adresi belli oldu
Spor

Ve güle güle Edin Dzeko! İşte transferi böyle duyurdular: Yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, takıma veda ediyor. Yıldız forvet için sürpriz transfer gelişmesini duyurdular. İşte Edin Dzeko'nun yeni adresi...

3 Temmuz 2024 Çarşamba 18:35 - Güncelleme:
Ve güle güle Edin Dzeko! İşte transferi böyle duyurdular: Yeni adresi belli oldu
ABONE OL

Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, forvete takviye yapmayı planlıyor. Mevcut golcü Edin Dzeko için ise ayrılık kararı çıktı.

EDIN DZEKO YOLCU

Aktarılan haberlere göre; Suudi Arabistan ekipleri ve Hırvatistan'dan Hajduk Split, Edin Dzeko için devreye girdi. Hırvatistan ekibi, yıldız golcü ile maaş konusunda anlaşma sağlamayadı. Suudi Arabistan ekipleri ise Bosnalı forvete dolgun bir maaş önerdi. 38 yaşındaki santrforun, Suudi ekiplerine sıcak baktığı öne sürüldü.

SEZON KARNESİ

Bu sezon sarı lacivertli formayla 46 maçta boy gösteren Dzeko, 25 kez ağları havalandırdı ve 10 kez de gol pası verdi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.