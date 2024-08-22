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  • Ve güle güle Ernest Muçi! Transferi böyle duyurdular: Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak
Spor

Ve güle güle Ernest Muçi! Transferi böyle duyurdular: Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Ernest Muçi, transfere hazırlanıyor. Ada'dan dev bir ekip, yıldız futbolcuya talip oldu. Beşiktaş'a teklif edilen bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte Ernest Muçi transferinin detayları...

Star Gazetesi22 Ağustos 2024 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Ve güle güle Ernest Muçi! Transferi böyle duyurdular: Beşiktaş'ın kasası dolup taşacak
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Sezona iyi başlangıç yapan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Bu sezon takıma birçok yıldızı katan siyah beyazlı yönetim, kulüpten ayrılacak oyuncular için de çalışmalarına devam ediyor. Yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un gözden çıkardığı Ernest Muçi, sürpriz bir imzaya hazırlanıyor.

ERNEST MUÇI ADA YOLCUSU

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon ortasında 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Ernest Muçi, bu sezon van Bronckhorst'un gözüne giremedi. Kadro planlamasında yer almayan genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilmeye alındı. Yıldız oyuncuya Premier Lig'den talip çıktı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Ernest Muçi'yi gündemine aldı. Beşiktaş'ta ilk 11'e giremeyen Kosovalı oyuncuya teklif yapmaya hazırlanan Ada ekibi, 10 milyon euroyu gözden çıkardı. 23 yaşındaki yıldızın da, Premier Lig'de forma giymek istediği öğrenildi.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Bu sezon sadece 1 resmi maçta süre bulan Ernest Muçi'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak belirtiliyor.

Star Gazetesi

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