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Spor

Ve güle güle Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray'da ilk ayrılık resmen gerçekleşti

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bilmecesi sürüyor. Birçok kulüp milli futbolcu için devreye girdi. İşte Kerem Aktürkoğlu haberinin detayları...

10 Haziran 2024 Pazartesi 18:26 - Güncelleme:
Ve güle güle Kerem Aktürkoğlu! Galatasaray'da ilk ayrılık resmen gerçekleşti
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yaz transfer dönemine hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, kadroya takviye yapmayı planlarken, mevcut oyuncuların da durumu netleşiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun yeni sezonda transfer olacağı konuşuluyordu. Sürpriz bir iddia gündeme geldi.

GALATASARAY'DA KEREM AKTÜRKOĞLU BELİRSİZLİĞİ

Aktarılan haberlere göre; Kerem Aktürkoğlu, yeni sezonda başka bir takımda forma giymek istiyor. Milli futbolcunun Almanya, Suudi Arabistan, İspanya ve MLS'ten talipleri bulunuyor. 25 yaşındaki oyuncu ise kariyerini Avrupa'da sürdürmeye sıcak bakıyor. Galatasaray ile bonserviste anlaşılması halinde Kerem Aktürkoğlu'nun İspanya veya Almanya'da forma giymesi bekleniyor. Fakat MLS ve Suudi ekipleri ilgisini sürdürmeye devam ediyor.

BONSERVİSİ BELLİ OLUYOR!

Yıldız oyuncu ile ilgilenen kulüpler, yaklaşık 15 milyon euroluk bonservisi de gözden çıkarmış durumda. Galatasaray ise teklifin biraz daha artmasını bekliyor.

OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR!

Teknik direktör Okan Buruk, milli futbolcuyla ilgili, "Transferle ilgili Kerem'in ne istediği, Galatasaray'ın ne istediği önemli olacak. Benim hoca olarak isteğim tabii ki takımda kalması. Galatasaray olarak gelecek tekliflere bakacağız." dedi.

Star Gazetesi

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