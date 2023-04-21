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Spor

Ve Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı! Sonunda anlaşma sağlandı

Hakim Ziyech, sezon sonunda Premier Lig ekibi Chelsea'den ayrılmaya hazırlanıyor. Adı Galatasaray'ın da gündemine gelen yıldız oyuncu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu. İşte detaylar...

21 Nisan 2023 Cuma 18:11 - Güncelleme:
Ve Hakim Ziyech transferi resmen açıklandı! Sonunda anlaşma sağlandı
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Chelsea'de Hakim Ziyech için yolun sonu göründü. Sezon sonunda Ada ekibinden ayrılmaya hazırlanan ve adı sık sık Galatasaray ile de gündeme gelen Hakim Ziyech'in yeni adresi Fransa oluyor.

HAKIM ZIYECH, GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de kadroda düşünülmeyen ve sezon sonunda yolların ayrılması beklenen Hakim Ziyech, geçtiğimiz ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelmişti. Yıldız oyuncunun transferi hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Erden Timur, 3 dakikayla transferi kaçırdıklarını açıklamıştı.

SEZON SONU FRANSA'YA GİDİYOR

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain sezon sonunda Hakim Ziyech'i kadrosuna katacak. Fransız ekibi, Faslı yıldız ile anlaşmaya vardı. Önümüzdeki yaz imzalar atılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakim Ziyech, bu sezon Chelsea formasıyla şu ana kadar 20 resmi maça çıktı ve bunların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 878 dakika süre alan 30 yaşındaki Faslı yıldız, 1 asistle skora etki edebildi.

Chelsea, Hakim Ziyech'i 2020'nin yazında Ajax'tan 40 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

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