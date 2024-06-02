Ve Hakim Ziyech transferi resmen bitti! Herkes ters köşe oldu

Süper Lig'de mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezon için harekete geçti. Ligde ve Avrupa'da büyük başarılar yaşamak isteyen sarı kırmızılılar, mevcut kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon kiralık olarak takımda forma giyen Hakim Ziyech için devreye girdi.

HAKIM ZIYECH KARARINI VERDİ

Aktarılan haberlere göre; Galatasaray, Chelsea'den Hakim Ziyech'in bonservisini almak için harekete geçti. Faslı yıldızın da, takımda mutlu olduğu ve gelecek sezon kalmak istediği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu, Suudi Arabistan ve Avrupa takımlarına transfer kapısını kapattı. Bu kararda teknik direktör Okan Buruk'un büyük etkisi olduğu öne sürüldü. Cimbom'un, Faslı yıldızın satın alma opsiyonunu kullanacağı ve bedelsiz olarak kadrosuna katacağı belirtildi.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Ligde son haftalara damga vuran ve şampiyonlukta büyük etkisi olan Hakim Ziyech, bu sezon 23 maçta 8 kez ağları havalandırdı, 4 de gol pası verdi.ü

Star Gazetesi