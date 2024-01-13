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Spor

Ve hayırlı uğurlu olsun! Anthony Martial resmen açıklandı...

İngiliz ekibi Manchester United, ismi Fenerbahçe'yle de anılan Fransız futbolcusu Anthony Martial ile yollarını ayırma kararı almıştı. Yıldız golcünün menajeri, Türkiye ve Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmesini sonlandırdı. İşte Anthony Martial'in kararı...

13 Ocak 2024 Cumartesi 23:55 - Güncelleme:
Ve hayırlı uğurlu olsun! Anthony Martial resmen açıklandı...
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Premier Lig devi Manchester United, bir türlü bekleneni veremeyen Anthony Martial ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı Şeytanlar, Fransız futbolcuya başka kulüplerle görüşme izni verdi. Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek futbolcu Suudi Arabistan ve Türkiye'den kulüplerle görüştü.

ANTHONY MARTIAL KARARINI VERDİ!

İngiliz basınının haberine göre; yıldız futbolcunun menajeri, görüştüğü ülke kulüpleriyle anlaşamadı ve İngiltere'ye geri döndü. Anthony Martial'ın sene sonuna kadar Manchester United'dan ayrılmama kararı aldığı aktarıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın, Fransız futbolcudan kurtulmak istediğini fakat Martial'in kararında ısrar ettiği yazıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Deneyimli futbolcu bu sezon ManU formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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