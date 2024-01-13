Ve hayırlı uğurlu olsun! Anthony Martial resmen açıklandı...

Premier Lig devi Manchester United, bir türlü bekleneni veremeyen Anthony Martial ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı Şeytanlar, Fransız futbolcuya başka kulüplerle görüşme izni verdi. Önümüzdeki yaz sözleşmesi sona erecek futbolcu Suudi Arabistan ve Türkiye'den kulüplerle görüştü.

ANTHONY MARTIAL KARARINI VERDİ!

İngiliz basınının haberine göre; yıldız futbolcunun menajeri, görüştüğü ülke kulüpleriyle anlaşamadı ve İngiltere'ye geri döndü. Anthony Martial'ın sene sonuna kadar Manchester United'dan ayrılmama kararı aldığı aktarıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın, Fransız futbolcudan kurtulmak istediğini fakat Martial'in kararında ısrar ettiği yazıldı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Deneyimli futbolcu bu sezon ManU formasıyla çıktığı 19 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi