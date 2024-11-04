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  • Ve Icardi Galatasaray defterini kapatıyor! Yeni takımı belli oldu
Spor

Ve Icardi Galatasaray defterini kapatıyor! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ülkesinde çıkan haberlere göre yıldız golcü, Arjantin'de yaşayan ailesinden uzak kaldığı için Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakıyor. İşte detaylar...

4 Kasım 2024 Pazartesi 09:18 - Güncelleme:
Ve Icardi Galatasaray defterini kapatıyor! Yeni takımı belli oldu
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2022-23 sezonunda Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sonraki yıl tapusuyla transfer olarak Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlünde taht kuran Mauro Icardi, ocak ayında takımdan ayrılabilir. Arjantin basınında çıkan haberlere göre; Tangocu golcü, Arjantin'de yaşayan ailesinden uzak kaldığı için Türkiye'den ayrılmaya sıcak bakıyor. River Plate'in de oyuncuyu listeye alması ocak ayında transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor. Icardi, eşi Wanda Nara ile sık sık sorun yaşasa da çocuklarıyla bir arada olmak için Arjantin'e dönmeye sıcak bakıyor.

KOLAY BİR İMZA OLMAYACAK

Arjantin basınında çıkan haberlerde özetle şu ifadeler kullanıldı: "Icardi'nin adı Galatasaray'ın Türkiye'deki mevcut isimlerinden biri olmasına rağmen ailesine yakın olmak için Arjantin'e dönmeye öncelik verebilir. Ayrıca eşi Wanda Nara'nın ülkede çalışma taahhütleri var ve bu da bu hamleyi destekleyecek. River Plate'in, Avrupa'da olağanüstü bir kariyere sahip olan ve Sampdoria, Inter Milan, Paris Saint Germain ve Galatasaray gibi takımlarda forma giyen Icardi'ye güçlü bir sözleşme teklif etmesi gerektiğinden imza kolay olmayacak.

CİM-BOM 20 MİLYON € İSTİYOR

Öte yandan Meksika ekiplerinden Rayados Monterrey de Mauro Icardi için devrede. Monterrey, Arjantinli golcü için 15 milyon euro bonservis ödemeye hazır. Fakat Galatasaray, yıldız golcüsü için en az 20 milyon euro istiyor. Monterrey'in Mauro Icardi ile temas kurduğu belirtiliyor. Çeşitli kaynaklara göre; kulüp yönetimi, eski Inter oyuncusunun hizmetlerini satın almak için önemli bir mali yatırım yapmaya hazırlanıyor. Arjantinli başarılı forvet Avrupa futbolunda geniş deneyime sahip ve gol atma yeteneğini çeşitli müsabakalarda gösterdi."

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