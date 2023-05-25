Ve ilk transfer tamam! Dünya yıldızı Karim Benzema imzayı resmen atıyor

İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen Karim Benzema sözleşmesinin son senesine girdi. Fransız futbolcu gösterdiği başarılı performansla tüm kulüplerin takibinde. Avrupa, ABD ve Arap ülkelerinden transfer teklifleri alan Karim Benzema kararını verdi. Golcü futbolcu Real Madrid'de kalacak.

KARİM BENZEMA'YA 1 YILLIK SÖZLEŞME

Fransız golcü için Real Madrid Başkanı Florentino Perez yeni bir teklif hazırladı. İspanya basınının aktardığı bilgiye göre Madrid ekibi Karim Benzema'ya 1 yıllık sözleşme önerecek. Fransız futbolcunun ise Real Madrid'de kalmak istediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid ile bu sezon 41 maça çıkan Karim Benzema takımına önemli katkıda bulundu. Fransız yıldız çıktığı 41 maçta 29 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi