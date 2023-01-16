Ve İlkay Gündoğan şampiyonluk için geliyor! Süper Lig'de yılın transferi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan kulübüyle olan sözleşmesinde son senesine girdi. 32 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den Galatasaray oyuncuya resmen talip oldu. Sarı kırmızılıların yöneticisi Erden Timur, İlkay Gündoğan'ı takımına kazandırmak için var gücüyle uğraşıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN SÜPER LİG YOLUNDA

Önemli bir kariyere sahip olan yıldız orta saha oyuncusu Almanya Bundesliga ve Premier Lig'de şampiyonluklar yaşadı. Dünya Kupası'nı da kazanan başarılı futbolcu kariyerinin son yıllarında Türkiye'de futbol oynamaya sıcak bakıyor. Sözleşmesinin sona erecek olması Galatasaray'ın elini kolaylaştırırken İlkay Gündoğan'ın transferi için bizzat Erden Timur devrede. Timur, sarı kırmızılılara kattığı önemli transfer başarılarıyla dikkat çekiyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

32 yaşındaki futbolcu bu sezon Manchester City'de 25 maça çıktı. 20 kez ilk 11'de sahaya çıkan yıldız oyuncu 2 gol 2 de asist yaptı. Öte yandan İlkay Gündoğan takımının kaptanlığını da yapıyor.

Star Gazetesi