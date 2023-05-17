Ve İlkay Gündoğan transferi resmen bitti! 2 yıllık sözleşme hayırlı olsun

Manchester City'nin 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Başarılı oyuncunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği netlik kazanmaya başlıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN, BARCELONA'NIN TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

La Liga'da bu sezon şampiyon olan dünya devi Barcelona'nın İlkay Gündoğan ile görüştüğü ve tecrübeli yıldız ile 2 yıllık anlaşma sağladığı öğrenildi. Katalan ekibinin, takımın emektar oyuncusu ve kaptanı Sergio Busquest'in ayrılışından sonra boşalan orta saha mevkiisini İlkay Gündoğan ile doldurmak istediği öğrenildi.



TAKIMIN BEYNİ OLACAK

Barcelona'nın teknik direktörü Xavi'nin, oyunu tecrübeli yıldız üzerinden kurmak istediği ve İlkay Gündoğan'ın gelecek sezon takımın beyni olacağı kaydedildi.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 47 maçta oynayan yıldız oyuncu, toplamda 9 gol 7 asistlik performans gösterdi. İlkay Gündoğan, toplamda ise 3.507 dakika sahada kaldı.