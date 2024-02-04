Beşiktaş, başkan Hasan Arat ve teknik direktör Fernando Santos ile yeni bir döneme başladı. Siyah beyazlı yönetim, ara transfer dönemini iyi değerlendirip kadrosunu güçlendirmek istiyor. Orta sahasına takviye yapmak isteyen Kara Kartal, rotasını İspanya'ya çevirdi.

ISCO VE WİLLİAM CARVALHO'DA MUTLU SON!

İspanya basının haberine göre; Beşiktaş, Real Betis'te forma giyen Isco ve William Carvalho'yu kadrosuna katmaya çok yakın. William Carvalho'nun son antremana katılmaması Beşiktaş'a transfer olacağı iddiasını güçlendirdi. Öte yandan Real Betis'in maaş yükünden kurtulmak için oyuncu satışına sıcak baktığı aktarıldı.

Siyah beyazlılar, Real Betis'in 'on numarası' Isco'yu da kadrosuna katmak istiyor. Yapılan haberde, Beşiktaş'ın Isco'yu transfer etme isteğinin Betis taraftarlarını tedirgin ettiği belirtildi. Öte yandan, İspanyol ekibinin Isco için belirlediği serbest kalma bedelinin 20 milyon euro olduğu fakat siyah beyazlı yönetimin transferde ısrarlı olduğu aktarıldı.

ISCO'NUN KUPALARLA DOLU KARİYERİ!

Daha önce Real Madrid forması giyen Isco'nun 5 Şampiyonlar Ligi, 3 İspanya Lig Kupası olmak üzere toplamda 20 kupası bulunuyor. Öte yandan İspanyol futbolcu bu sezon Betis formasıyla 28 maça çıktı ve 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.

WİLLİAM CARVALHO'NUN SEZON KARNESİ

Bu sezon 16 maça çıkan Portekizli oyuncu 16 maçta 3 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi