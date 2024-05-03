İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2024 Cuma / 25 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3555
  • EURO
    34,9075
  • ALTIN
    2391.02
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve İsmail Yüksek transferi resmen duyuruldu! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
Spor

Ve İsmail Yüksek transferi resmen duyuruldu! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcularından İsmail Yüksek, performansıyla büyük dikkat çekti. Avrupa'nın dev kulüpleri, Fenerbahçe'nin kapısı İsmail Yüksek için çalmaya hazırlanıyor.

3 Mayıs 2024 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Ve İsmail Yüksek transferi resmen duyuruldu! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
ABONE OL

Ligde son düzlüğe girilirken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Fenerbahçe, milli orta saha için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ İSMAİL YÜKSEK

Sergilediği başarılı performansla yaz transfer döneminin gözde isimlerden olacak olan İsmail Yüksek için İngilizler harekete geçti. Yıldız orta sahanın, Ada'dan birçok talibi bulunuyor. Premier Lig devleri, Fenerbahçe'nin kapısını 20 milyon bandında bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Almanya ve İtalya'dan da birçok talibi bulunan İsmail'in, İngiltere'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin de 20 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz baktığı belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

25 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla 47 maçta süre aldı ve 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.