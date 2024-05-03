Ve İsmail Yüksek transferi resmen duyuruldu! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak

Ligde son düzlüğe girilirken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanmaya devam ediyor. Sarı lacivertlilerde bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken İsmail Yüksek, Avrupa ekiplerini peşine taktı. Fenerbahçe, milli orta saha için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

AVRUPA'NIN GÖZDESİ İSMAİL YÜKSEK

Sergilediği başarılı performansla yaz transfer döneminin gözde isimlerden olacak olan İsmail Yüksek için İngilizler harekete geçti. Yıldız orta sahanın, Ada'dan birçok talibi bulunuyor. Premier Lig devleri, Fenerbahçe'nin kapısını 20 milyon bandında bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Almanya ve İtalya'dan da birçok talibi bulunan İsmail'in, İngiltere'ye sıcak baktığı belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin de 20 milyon euronun altında gelen tekliflere olumsuz baktığı belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

25 yaşındaki futbolcu bu sezon sarı lacivertli formayla 47 maçta süre aldı ve 1 gol 6 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi