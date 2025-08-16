Sacha Boey transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan Boey, Almanya defterini kapatıyor. Bayern de oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isterken, Sacha Boey tercihini Süper Lig devinden yana kullanıyor.

SAKATLIKLAR VE PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ

Sacha Boey'nin Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana talihsizlikler peşini bırakmadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Sacha Boey, performansında da bekleneni veremedi.

Fransız sağ bek her ne kadar Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda etkili bir oyun sergilese de kulüp için yeterli görülmedi. Bu nedenle bavullarını toplayan Sacha Boey, yeniden İstanbul'a geliyor. İşte o takım...

HOŞ GELDİN SACHA BOEY

Süper Lig devi Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Boey'i elden çıkarmak isteyen Bayern'in ise transfer için kolaylık sağlayacağı öne sürüldü.

Alman basınının duyurduğu transfer haberine göre, Bayern Münih'in Sacha Boey için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Galatasaray'ın da bunu karşılayacağı ileri sürüldü.

Haberde Sacha Boey transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı ve oyuncunun İstanbul'a gelerek tekrardan Galatasaray'a imza atabileceği ifade edildi.

Bayern formasıyla toplamda 23 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.