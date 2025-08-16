İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ağustos 2025 Cumartesi / 22 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve İstanbul'a hoş geldin Sacha Boey! Transfer resmen duyuruldu
Spor

Ve İstanbul'a hoş geldin Sacha Boey! Transfer resmen duyuruldu

Sacha Boey, sonunda İstanbul'a geliyor. Bayern Münih ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fransız sağ bek, sürpriz bir transferle resmen imzayı atıyor. İşte Sacha Boey'nin forma giyeceği takım…

Star Gazetesi16 Ağustos 2025 Cumartesi 09:07 - Güncelleme:
Ve İstanbul'a hoş geldin Sacha Boey! Transfer resmen duyuruldu
ABONE OL

Sacha Boey transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bayern Münih'te beklentilerin altında kalan Boey, Almanya defterini kapatıyor. Bayern de oyuncudan kendisine kulüp bulmasını isterken, Sacha Boey tercihini Süper Lig devinden yana kullanıyor.

SAKATLIKLAR VE PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ

Sacha Boey'nin Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olduğu günden bu yana talihsizlikler peşini bırakmadı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçı kaçıran Sacha Boey, performansında da bekleneni veremedi.

Fransız sağ bek her ne kadar Münih formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda etkili bir oyun sergilese de kulüp için yeterli görülmedi. Bu nedenle bavullarını toplayan Sacha Boey, yeniden İstanbul'a geliyor. İşte o takım...

HOŞ GELDİN SACHA BOEY

Süper Lig devi Galatasaray, eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak istiyor. Boey'i elden çıkarmak isteyen Bayern'in ise transfer için kolaylık sağlayacağı öne sürüldü.

Alman basınının duyurduğu transfer haberine göre, Bayern Münih'in Sacha Boey için 10 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ve Galatasaray'ın da bunu karşılayacağı ileri sürüldü.

Haberde Sacha Boey transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı ve oyuncunun İstanbul'a gelerek tekrardan Galatasaray'a imza atabileceği ifade edildi.

Bayern formasıyla toplamda 23 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.