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Spor

Ve Jose Mourinho'yu resmen duyurdular! Takımın yeni teknik direktörü oldu

İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho, sürpriz bir ekibi imza atıyor. Ünlü teknik adam, eski takımına geri dönüyor. İşte Jose Mourinho haberinin detayları...

24 Mayıs 2024 Cuma 19:39 - Güncelleme:
Ve Jose Mourinho'yu resmen duyurdular! Takımın yeni teknik direktörü oldu
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında yer alan Jose Mourinho için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde takımın başına Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı. Daha sonra Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel de, Portekizli teknik adamla görüşme yaptıklarını duyurmuştu. İngiltere'den ise gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

JOSE MOURINHO GERİ DÖNÜYOR!

Bu sezonki hedeflerinden oldukça uzak kalan Chelsea, teknik direktörü Mauricio Pochettino ile yollarını ayırma kararı aldı. Gelecek sezon hazırlıklarına hızla başlayan İngiliz ekibi, teknik direktör adaylarının başına Jose Mourinho'yu yazdı. Portekizli hocanın da bu ilgiye sıcak baktığı öğrenildi.

CHELSEA KARNESİ

Chelsea ile birçok başarıya ulaşan Mourinho; İngiltere Süper Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, İngiltere Kupası, 3 Premier Lig Kupası kazandı.

Star Gazetesi

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