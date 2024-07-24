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Spor

Ve KAP açıklaması geldi! Fenerbahçe, En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Youssef En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Faslı yıldız ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
Ve KAP açıklaması geldi! Fenerbahçe, En-Nesyri'de mutlu sona ulaştı
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Fenerbahçe, uzun süredir transfer girişimlerini sürdürdüğü 27 yaşındaki Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN GELİYOR!

Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Faslı golcü, bugün saat 14.50'de İstanbul'da olacak.

FENERBAHÇE'DEN NESYRI PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak En-Nesyri'nin gol sevincine gönderme yaptı ve transferi duyurdu.

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