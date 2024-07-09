Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da sürdüren Karim Benzema, takımdan ayrılma kararı almıştı. Suudi basını, yıldız golcüyle ilgili sürpriz gelişmeyi duyurdu.

KARIM BENZEMA BİLMECESİ SONA ERDİ

Aktarılan haberlere göre; Karim Benzema, Avrupa'ya geri dönmekten vazgeçti. Sorun yaşadığı teknik direktör Marcelo Gallardo'nun takımdan ayrılmasıyla birlikte, Fransız golcü kalmaya karar verdi. Ünlü forvet, yönetimden teknik direktörlüğe Christophe Galtier'in getirilmesini istedi.

UYUM SORUNU YAŞADI

Dev maaşla Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Benzema, ülkeye uyum sağlayamamıştı. Fransız golcü, teknik direktör Gallardo'yla da sorun yaşayarak bir süre kadro dışı kalmıştı. Tecrübeli santrforun, Fenerbahçe'nin de gündeminde olduğu öne sürülmüştü. Fakat Benzema'nın son kararından sonra transfer iddiaları suya düştü.

Star Gazetesi