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Spor

Ve Kerem Aktürkoğlu “Buraya kadar” dedi! Benfica defterini kapatıyor

Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon başında Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Portekiz ekibinin yolunu tutan milli futbolcu, performansıyla bir anda dikkatleri üzerine çekti. Ancak son zamanlardaki kötü grafiği nedeniyle eleştiri konusu olan Kerem, geleceği için kararını verdi. İşte Kerem Aktürkoğlu cephesinde yaşananlar…

Star Gazetesi7 Mart 2025 Cuma 10:19 - Güncelleme:
Ve Kerem Aktürkoğlu “Buraya kadar” dedi! Benfica defterini kapatıyor
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Galatasaray'da yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Avrupa devlerini peşine takmıştı. Milli futbolcuyla Barcelona, Manchester United gibi takımların ilgilendiği öne sürülürken, son haftalardaki düşüşü, taraftarın da tepkisini çekti.

Bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu da geleceği için kararını verdi.

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Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Benfica defterini bir daha açılmamak üzere kapatabilir.

Teknik direktör Bruno Lage'nin de gözünden düşmeye başlayan milli oyuncunun ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Ara transfer döneminde Bruma'nın da takıma kazandırılmasıyla Kerem Aktürkoğlu için rekabet iyice kızışırken, sezon sonunda nihai kararını vereceği belirtildi.

Bu kapsamda yaz aylarında teklif gelmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFİCA GÜNLERİ

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 36 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Kerem'in ayrıca, Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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