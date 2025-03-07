Galatasaray'da yıldızı parladıktan sonra Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla Avrupa devlerini peşine takmıştı. Milli futbolcuyla Barcelona, Manchester United gibi takımların ilgilendiği öne sürülürken, son haftalardaki düşüşü, taraftarın da tepkisini çekti.

Bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu da geleceği için kararını verdi.

TAKIMDAN AYRILABİLİR

Kerem Aktürkoğlu, sezon sonunda Benfica defterini bir daha açılmamak üzere kapatabilir.

Teknik direktör Bruno Lage'nin de gözünden düşmeye başlayan milli oyuncunun ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

Ara transfer döneminde Bruma'nın da takıma kazandırılmasıyla Kerem Aktürkoğlu için rekabet iyice kızışırken, sezon sonunda nihai kararını vereceği belirtildi.

Bu kapsamda yaz aylarında teklif gelmesi halinde Kerem Aktürkoğlu, Benfica'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFİCA GÜNLERİ

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Benfica formasıyla 36 resmi maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda takımına 11 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Kerem'in ayrıca, Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.