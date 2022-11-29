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Spor

Ve Kerem Aktürkoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray'da kötü bir başlangıç yapmış ve takımdan ayrılacağı dahi iddia edilmişti. Ancak son haftalarda kendini toparlayan Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılılardan sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Star Gazetesi29 Kasım 2022 Salı 18:31 - Güncelleme:
Ve Kerem Aktürkoğlu transferi bitti! Herkes ters köşe oldu: Resmen imzayı atıyor
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu için transfer defteri kapandı. Sarı-kırmızılılarda sezona kötü bir başlangıç yapan ancak son haftalarda yıldzılaşan Kerem Aktürkoğlu ile yeni sözleşme imzalanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU KÖTÜ BİR BAŞLANGIÇ YAPTI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın skor yükünü çeken ve birçok Avrupa ekibiyle adı anılan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon sarı-kırmızılılarda kötü bir başlangıç yaparak beklentilerin altında kalmış ve takımdan ayrılacağı iddiaları dahi gündeme gelmişti.

SON HAFTALARDA TOPARLADI

İlk haftalarda kötü performansıyla yoklara oynayan Kerem Aktürkoğlu, ligin son haftalarında adeta küllerinden doğdu. Milli oyuncu, başarılı performansıyla sarı-kırmızılılarda alkış toplayan isim oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU İMZAYI ATIYOR

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un olumlu rapor verdiği Kerem Aktürkoğlu için yönetim harekete geçti. Galatasaray'da 24 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacak ve yıllık ücreti 8 milyon TL'den 20 milyon TL seviyesine yükseltilecek.

Star Gazetesi

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