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Spor

Ve Kerem Aktürkoğlu transferi bitti! Resmen imzayı atıyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da yeni sezona iyi başlayamamış ve ayrılık iddiaları ile gündeme gelmişti. Sarı-kırmızılılar son haftalarda toparlayan Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti. İşte detaylar...

21 Kasım 2022 Pazartesi 20:35 - Güncelleme:
Ve Kerem Aktürkoğlu transferi bitti! Resmen imzayı atıyor
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Galatasaray'da sezona iyi başlayamayan ve ayrılacağı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu herkesi ters köşe yaptı. Sarı-kırmızılılarda son haftalara damga vuran ve performansıyla yükselişe geçen Kerem Aktürkoğlu için harekete geçildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Yeni sezonda Galatasaray'da beklentilerin altında kalan isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu gelmişti. Lige iyi bir başlangıç yapamayan milli oyuncu eleştirilerin hedefi olmuş ve ayrılacağı iddia edilmişti.

SON HAFTALARDA KENDİSİNE GELDİ

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk haftalardaki kötü performansına rağmen vazgeçmediği Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda tekrar yükselişe geçti. Son oynanan maçta Başakşehir karşısında hat-trick yapan milli oyuncu büyük beğeni topladı.

GALATASARAY, KEREM AKTÜRKOĞLU'NA İMZAYI ATTIRIYOR

Galatasaray'da yönetim Kerem Aktürkoğlu için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda 24 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağı ve maaşının 8 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarılacağı iddia edildi.

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