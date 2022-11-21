Ve Kerem Aktürkoğlu transferi bitti! Resmen imzayı atıyor

Galatasaray'da sezona iyi başlayamayan ve ayrılacağı iddia edilen Kerem Aktürkoğlu herkesi ters köşe yaptı. Sarı-kırmızılılarda son haftalara damga vuran ve performansıyla yükselişe geçen Kerem Aktürkoğlu için harekete geçildi.
Yeni sezonda Galatasaray'da beklentilerin altında kalan isimlerin başında Kerem Aktürkoğlu gelmişti. Lige iyi bir başlangıç yapamayan milli oyuncu eleştirilerin hedefi olmuş ve ayrılacağı iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk haftalardaki kötü performansına rağmen vazgeçmediği Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda tekrar yükselişe geçti. Son oynanan maçta Başakşehir karşısında hat-trick yapan milli oyuncu büyük beğeni topladı.
Galatasaray'da yönetim Kerem Aktürkoğlu için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılarda 24 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacağı ve maaşının 8 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarılacağı iddia edildi.