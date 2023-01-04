Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi işi bitirmeye geliyor

Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla Avrupa'da da büyük yankı buldu. Birçok talibi olan Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Geçen sezon başarılı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu, birçok transfer iddiası ile gündeme gelmişti. Bu sezona ise beklentilerin uzağında başlayan milli oyuncu, ilerleyen haftalarda kendisini toplayarak yeniden formunu yakaladı. Kerem, Borussia Dortmund, Ajax, Napoli gibi takımların radarında.

ATLETICO MADRİD, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU BİTİRMEK İSTİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu için La Liga takımlarından Atletico Madrid, girişimlerini arttırdı. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Transferin 15 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Atletico Madrid'den Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ekip geleceği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1130 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 2 asistle skora etki etti.