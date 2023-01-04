İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2023 Çarşamba / 12 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7483
  • EURO
    19,9056
  • ALTIN
    1119.37
  • BIST100
    5523.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi işi bitirmeye geliyor
Spor

Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi işi bitirmeye geliyor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başarmıştı. İspanya La Liga devi, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini bitirmek için İstanbul'a gelecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi4 Ocak 2023 Çarşamba 18:25 - Güncelleme:
Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi işi bitirmeye geliyor
ABONE OL

Galatasaray'ın parlayan yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, başarılı performansıyla Avrupa'da da büyük yankı buldu. Birçok talibi olan Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid elini çabuk tutarak transferi bitirmek istiyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Geçen sezon başarılı performansıyla büyük bir çıkış yakalayan Kerem Aktürkoğlu, birçok transfer iddiası ile gündeme gelmişti. Bu sezona ise beklentilerin uzağında başlayan milli oyuncu, ilerleyen haftalarda kendisini toplayarak yeniden formunu yakaladı. Kerem, Borussia Dortmund, Ajax, Napoli gibi takımların radarında.

ATLETICO MADRİD, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU BİTİRMEK İSTİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; Kerem Aktürkoğlu için La Liga takımlarından Atletico Madrid, girişimlerini arttırdı. İspanyol ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. Transferin 15 milyon euro bonservis bedeliyle gerçekleşmesi bekleniyor.

Öte yandan Atletico Madrid'den Kerem Aktürkoğlu'nu izlemek için Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ekip geleceği iddia edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 18 resmi maça çıktı ve bunların 13'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1130 dakika süre alan 24 yaşındaki milli oyuncu, 6 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.