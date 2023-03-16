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Spor

Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi resmen işi bitirdi

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için iki dünya devi devrede. Yıldız oyuncu için sezon sonunu bekleyen sarı kırmızılılar 15 milyon euro bonservisin altında teklif kabul etmeyecek. Kerem Aktürkoğlu ise transferde şimdiden kararı verdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi16 Mart 2023 Perşembe 07:31 - Güncelleme:
Ve Kerem Aktürkoğlu transferi hayırlı olsun! Dünya devi resmen işi bitirdi
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın transferde en gözde ismi olarak öne çıkıyor. Sarı kırmızılıların başarılı oyuncusu için Milan devre arasında 8 milyon euro değerinde bir teklifte bulunmuş ancak Galatasaray kabul etmemişti. Şimdi de İtalya Serie A'da zirvenin sahini Napoli devreye girdi. İki İtalyan kulüp Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yarış halinde.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN GÖNLÜ MAVİLER'DE

Napoli uzun yıllar sonra Serie A'da şampiyonluğa yürüyor. Zirvenin tek hakimi Maviler Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça başarılı. Gelecek sezonun planlarını da yapan İtalyan kulüp Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor. Milli futbolcunun da Napoli'ye çok sıcak baktığı öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde sarı kırmızılıların istediği teklif gelmesi halinde takımdan ayrılması bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon başında beklentilerin altında kalmıştı. Ancak ilerleyen haftalarda takıma sağladığı katkılarla tekrardan ön plana çıktı. Başarılı oyuncu Fenerbahçe derbisinde alınan 3 gollü zaferde gol katkısında bulunmuştu. 24 yaşındaki futbolcu sarı kırmızılılarla bu sezon 26 maça çıktı. 8 gol atan yıldız 2 de asist yaptı.

Star Gazetesi

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