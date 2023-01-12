Ve Kim Min-Jae transferi bitti! Resmen açıklandı: Rekor bedel

İtalya Serie A'da Napoli forması giyen eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae Premier Lig yolunda. Şampiyonlar Ligi ve İtalya'da gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken başarılı savunma oyuncusunun serbest kalma bedeli 50 milyon euro. İngiliz ekibi Manchester United, Kim Min-Jae için bu bedeli ödemeye hazır.

KİM MİN-JAE İÇİN TAM 50 MİLYON EURO

Manchester United savunmasını önemli bir isimle güçlendirmek istiyor. İngiliz ekibi Napoli'de ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı performans sergileyen Kim Min-Jae'yi transfer listesinde ilk sırada tutuyor. Manchester ekibi, Kim Min-Jae'nin serbest kalma maddesi olan 50 milyon euroyu ödemeye de hazır. Napoli ise Güney Koreli stoper için pazarlık masasına oturmuyor. İtalyan ekibi 50 milyon euro serbest kalma maddesinin ödenmesini istiyor.

TAKIM HER KULVARDA ZİRVEDE

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkmayı başaran Napoli, Serie A'da da ilk sırada yer alıyor. Ligde 41 puan ile zirvede yer alan Napoli en yakın rakibi Milan ile 8 puanlık farkı koruyor. Kim Min-Jae ise İtalyan ekibinin savunma merkezindeki en önemli ismi oluşturuyor. Güney Koreli, Napoli'de şu ana kadar 20 resmi maça çıktı. 2 kez de gol atmayı başardı.

Star Gazetesi