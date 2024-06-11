Sezonu üç kupayla efsanevi bir şekilde bitiren İspanyol devi Real Madrid, yeni sezon hazırlıkları için düğmeye bastı. Kadrosunda büyük yapılanmaya giden ve genç oyuncu politikasını sürdüren eflatun beyazlılarda, sözleşmesi sona eren Luka Modric'in geleceği de netleşiyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti, Hırvat yıldız için kararını verdi.

LUKA MODRIC GERİ SAYIMA GEÇTİ!

İspanyol basınından çıkan haberlere göre; Ancelotti, Luka Modric'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor. Yeni sezonda 16. Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak isteyen Madrid ekibi, Toni Kroos'un da futbolu bırakacağını açıklamasının ardından Modric'in takıma tecrübesiyle önderlik etmesine sıcak bakıyor. Deneyimli orta saha, kariyerini Real Madrid'de noktalamak isterken, maaşında indirime gitmeyi kabul etti. Önümüzdeki günlerde eflatun beyazlıların, 38 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

SÜPER LİG EKİPLERİ TAKİPTEYDİ!

Süper Lig devlerinin Luka Modric'in durumunu yakında takip ettiği iddia edilmişti. Öte yandan Suudiler de, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyordu.

Star Gazetesi