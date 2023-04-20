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Spor

Ve Luka Modric imzayı atıyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de tecrübeli yıldız Luka Modric ile yeni sözleşme imzalanacağı ileri sürüldü.

20 Nisan 2023 Perşembe 18:26 - Güncelleme:
Ve Luka Modric imzayı atıyor
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Real Madrid'de Toni Kroos ve Karim Benzema ile 2024'e kadar sözleşme uzatılmasının ardından gözler Luka Modric'e çevrildi.

İSPANYA LİGİ HABERLERİ

Relevo'nun haberine göre, Real Madrid, Luka Modric'in sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, "Modric ile görüşmelerde ilerleme var, konuşuyorlar. Benzema, Kroos ve Modric'i gelecek sezon kadroda düşünüyorum. Sezon boyunca seviye farklılıkları olması çok normal. Futbolcuları yaşına göre değil yaptıklarına göre değerlendirmek lazım." dedi

BU ÜÇLÜ DEVAM EDER

Ayrıca oyuncuların fiziki yeterliliği hakkında konuşan Carlo, "Belki genç bir fiziğe sahip değiller ama dünyadaki hiç kimsenin oynayamayacağı oyunu oynuyorlar. Bu üçlü gelecek sezon devam eder diye düşünüyorum ancak olmazsa başka alternatifler aramak zorunda kalacağız. Madrid'de yeni bir dönem açacak gençlerimiz var ama şimdilik Kroos ve Modric iş görür." ifadeleriyle oyuncularını gelecek sezon da takımda görmek istediğini vurguladı.

Başkent ekibinin sezon sonunda serbest kalacak olan Hırvat oyuncu ile yakın zamanda sözleşme yenilemesinin beklendiği yazıldı.

Luka Modric, Real Madrid formasıyla çıktığı 478 resmi maçta 37 gol atıp 77 asist kaydetti. Ayrıca 37 yaşındaki yıldız oyuncu 2018'de düzenlenen Ballon d'Or ödülüne layık görülerek Avrupa'da yılın futbolcusu seçildi.

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