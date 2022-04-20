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Spor

Ve Marek Hamsik resmen açıkladı! Trabzonsporlular bu haberi bekliyordu

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Marek Hamsik Türkiye kariyeri hakkında kararını verdi. Slovakyalı oyuncu Marek Hamsik Trabzonspor'da kalma kararı aldı. İşte detaylar...

20 Nisan 2022 Çarşamba 18:30 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 18:30
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Süper Lig'in lideri Trabzonspor, Slovakyalı oyuncusu Marek Hamsik ile geçtiğimiz yıl 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. Yaşadığı sakatlıklar sonrasında futbola devam edip etmeyeceği merak edilen Marek Hamsik'in Trabzonspor'da kalmak istediği öğrenildi.

MAREK HAMSİK KARARINI VERDİ

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu kariyerinde daha önce şampiyonluk yaşamadı. Marek Hamsik Trabzonspor'da yaklaştığı şampiyonluğa kavuşup önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi'nde bordo mavili formayı giymek istiyor.

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MAREK HAMSİK'İN PERFORMANSI

Marek Hamsik, bu sezon bordo-mavili formayla 28 resmi maçın 25'inde ilk 11 olarak sahaya çıktı. 34 yaşındaki Slovak oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu. Deneyimli oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi ise 2023'ün yazında sona erecek.

Star Gazetesi

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