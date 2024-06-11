Ligde şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı ve takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Başkanlık seçimini kazanan Ali Koç da, Mourinho'yla birlikte transferler için harekete geçti. Kadroyu güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler, rotasını İngiliz devine çevirdi.

MASON GREENWOOD'A FENER YAKTILAR!

Fenerbahçe, kiralık olarak forma giydiği Getafe'de başarılı bir sezon geçiren Mason Greenwood'un peşine düştü. Portekizli teknik adamın, bu transferi bizzat istediği belirtildi. İngiliz yıldızın, bonservisini elinde bulundurduğu Manchester United'dan ayrılmak istediği de öne sürüldü.

KARARINI VERDİ!

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Greenwood, Fenerbahçe'nin ilgisine sıcak bakmadı. Peşinde birçok dev kulübün olduğu İngiliz yıldız, rotasını İtalya'ya çevirdi. Serie A devi Juventus'un, Greenwood'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu aktarıldı. Kırmızı Şeytanlar'ın, 40 milyon euroluk bir bonservis belirlediği iddia edildi.

GETAFE'DE KÜLLERİNDEN DOĞDU

22 yaşındaki oyuncu, sezonu kiralık olarak geçirdiği Getafe'de 36 maça çıktı ve 10 gol, 6 asistlik performans gösterdi.

Star Gazetesi