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Spor

Ve Mats Hummels transferi resmen bitti! Süper Lig ekibi devreye girdi

Borussia Dortmund'un efsanesi Mats Hummels, sezon sonunda kulüpten ayrılmaya hazırlanıyor. Süper Lig devi, Mats Hummels için devreye girdi.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 18:20 - Güncelleme:
Ve Mats Hummels transferi resmen bitti! Süper Lig ekibi devreye girdi
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Borussia Dortmund'da bir devir daha kapanıyor. Kulübün efsane isimlerinden Mats Hummels'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Alman ekibi, yıldız futbolcu ile yeni sözleşme imzalamayı planlarken, tecrübeli stoper yeni bir hikayeye yelken açmak istiyor. Alman savunmacının talipleri günden güne artıyor.

MATS HUMMELS'E SÜPER LİG DEVLERİ TALİP!

Aktarılan haberlere göre; Serie A devleri; Juventus ve Milan, Hummels'i sezon sonunda kadrosuna katmak için harekete geçti. Süper Lig'den de Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıldız oyuncuya talip olduğu biliniyor. Mats Hummels, Şampiyonlar Ligi finalinin ardından transferi için son kararını verecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU

Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına büyük damga vuran 35 yaşındaki futbolcu, kupayı kaldırarak kulübüne veda etmeyi planlıyor. Bu sezon 39 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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