Ve Mauro Icardi geri dönüyor! Yılın transferi

Mauro Icardi geçtiğimiz yaz kiralık olarak Galatasaray'a gelmişti. Mauro Icardi'nin bonservisini elinde bulunduran PSG'nin yıldız oyuncuyu takımda istemediği ve oyuncuyu transferde takas olarak kullanmak istediği iddia edildi.

MAURO ICARDI, GALATASARAY'A TRANSFER OLMUŞTU

Geçtiğimiz yaz Galatasaray, PSG'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Bu transfer Türkiye ve dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Ancak yıldız oyuncu sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana gündemden düşmüyor.

PSG, MAURO ICARDI'Yİ İSTEMİYOR

İtalya basınında yer alan habere göre; Paris Saint-Germain'de Mauro Icardi takımda istenmiyor. Fransız ekibi Inter'den Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak istiyor ve yapacağı teklifte Mauro Icardi'yi takasta kullanmayı planlıyor.

INTER'DE FORMA GİYMİŞTİ

Bir dönem Inter'de forma giyen Mauro Icardi, İtalyan ekibiyle 219 resmi maça çıkmış ve 124 gol, 29 asistle takıma katkıda bulunmuştu.

Galatasaray'da ise şu ana kadar 4 resmi maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan ve toplam 280 dakika süre alan Mauro Icardi, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.