'Aşkın olayım' şarkısı eşliğinde gollerini sıralayan ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Mauro İcardi, yeni sezon için de Aslan'a 'evet' dedi.

GALATASARAY VİTES YÜKSELTTİ

Sarı-kırmızılılar yıllık 10 milyon Euro (286 milyon TL) karşılığında 4 sezon için el sıkıştığı İcardi sonrasında kulübü Paris Saint-Germain ile pazarlıklarında vites yükseltti.

GALATASARAY'IN PLANI

İlk etapta 1 sezon kontratı kalan oyuncu için 20 milyon Euro isteyen Fransız kulübü, sonrasında 15 milyon Euro'ya (429 milyon TL) kadar indi. Fakat sarı-kırmızılıların bu seviyeye çıkmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor.

ÇÖZÜM BONUSLARDA

Yönetim, ilk etapta 10 milyon Euro'luk önerisini PSG'ye iletirken aradaki fark şu anda 5 milyon Euro (143 milyon TL). Aslan, 11 milyon Euro artı 2 milyon Euro'luk bonuslarla işi bitirmeye çalışırken bonusların detayları görüşülüyor.

BÖYLE KARŞILAMA GÖRÜLMEYECEK

Galatasaray camiasında Mauro İcardi heyecanı yaşanıyor. Bu hafta işi resmen bitirmek isteyen yönetim görkemli bir karşılama planlıyor. İstanbul'a özel bir uçakla yeniden inecek olan İcardi'yi geçen sezon başındaki gelişinden çok daha fazla taraftarın havalimanında karşılaması bekleniyor.