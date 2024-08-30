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  • Ve Memphis Depay “Tamam” dedi! Öyle bir kulüp talip oldu ki
Spor

Ve Memphis Depay “Tamam” dedi! Öyle bir kulüp talip oldu ki

Süper Lig'de heyecan başladı ancak takımların transfer savaşları da bir yandan sürüyor. Geçtiğimiz sezonu Atletico Madrid'de tamamlayan Memphis Depay takmıyla biten sözleşmesini uzatmadı. Hollandalı yıldız Süper Lig devlerinin radarına girdi. Adı Galatasaray ile de anılan yıldız isim kararını verdi. İşte Memphis Depay'ın anlaştığı takım.

30 Ağustos 2024 Cuma 20:56 - Güncelleme:
Ve Memphis Depay “Tamam” dedi! Öyle bir kulüp talip oldu ki
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Yaz transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala piyasa oldukça hareketli. Süper Lig'in devleri de son hamlelerini yapıyor. Transfer döneminin başında adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu Avrupa'da transfer döneminin bitmesine saatler kala hala bir takıma imza atmadı. Hollandalı oyuncu son kararını verdi. Yeni takımıyla imza aşamasına geldi.

GALATASARAY İHTİMALİ MASADA

Sarı kırmızlı ekip Zaha ile yollarını ayırdı. Ziyech'in de takımdan ayrılması gündemde. Hücumun her tarafında oynayabilen Depay için Galatasaray'ın da son bir hamle yapması bekleniyor. Hollandalı yıldızın maaşında indirime gitmesi bekleniyor.

MEMPHİS DEPAY İSPANYA'DA KALACAK

Rayo Vallecano, James Rodriguez'i kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibini bir sonraki hamlesinin ise Depay olacağı iddia edildi. Kulüp, Avrupa'da transfer kapanmadan yıldız oyuncuyu makul bir maaş ile kadrosuna katacak.

ATLETİCO MADRID KARİYERİ

Depay, Atletico Madrid formasıyla 40 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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