Yaz transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kala piyasa oldukça hareketli. Süper Lig'in devleri de son hamlelerini yapıyor. Transfer döneminin başında adı Galatasaray ile anılan yıldız oyuncu Avrupa'da transfer döneminin bitmesine saatler kala hala bir takıma imza atmadı. Hollandalı oyuncu son kararını verdi. Yeni takımıyla imza aşamasına geldi.

GALATASARAY İHTİMALİ MASADA

Sarı kırmızlı ekip Zaha ile yollarını ayırdı. Ziyech'in de takımdan ayrılması gündemde. Hücumun her tarafında oynayabilen Depay için Galatasaray'ın da son bir hamle yapması bekleniyor. Hollandalı yıldızın maaşında indirime gitmesi bekleniyor.

MEMPHİS DEPAY İSPANYA'DA KALACAK

Rayo Vallecano, James Rodriguez'i kadrosuna katmıştı. İspanyol ekibini bir sonraki hamlesinin ise Depay olacağı iddia edildi. Kulüp, Avrupa'da transfer kapanmadan yıldız oyuncuyu makul bir maaş ile kadrosuna katacak.

ATLETİCO MADRID KARİYERİ



Depay, Atletico Madrid formasıyla 40 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.