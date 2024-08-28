İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2024 Çarşamba / 23 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,049
  • EURO
    38,075
  • ALTIN
    2741.77
  • BIST100
    9765.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ve Memphis Depay transferi sonunda bitti! 3 yıllık anlaşma tamam
Spor

Ve Memphis Depay transferi sonunda bitti! 3 yıllık anlaşma tamam

Memphis Depay transferi sonunda bitti. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Hollandalı yıldızın yeni adresi belli oldu. İşte Memphis Depay transferinin detayları...

28 Ağustos 2024 Çarşamba 14:33 - Güncelleme:
Ve Memphis Depay transferi sonunda bitti! 3 yıllık anlaşma tamam
ABONE OL

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona Memphis Depay, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcu, birçok kulübün ilgisi sonrası transferi için son kararını verdi.

MEMPHIS DEPAY'A İTALYAN KANCASI

İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Como, Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yıldız oyuncu, yıllık 5 milyon euro net maaş talep etti. Güçlü yatırımcıları bulunan Serie A ekibi, teklife olumlu dönüş yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı. Önümüzdeki günlerde transferin resmileşmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'E DEVLERİNE RET!

Memphis Depay'ın ismi Süper Lig devleriyle de anılıyordu. Hollandalı yıldız, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı için gelen teklifleri reddetti.

GOL MAKİNESİ

Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde de forma giymiş olan Memphis Depay, kariyeri boyunca 459 maçta süre aldı. Yıldız forvet, bu karşılaşmalarda 172 gol 97 asistlik skor katkısı sağladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.