Atletico Madrid ile sözleşmesi sona Memphis Depay, yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor. Hollandalı futbolcu, birçok kulübün ilgisi sonrası transferi için son kararını verdi.

MEMPHIS DEPAY'A İTALYAN KANCASI

İtalya Serie A'nın yeni ekiplerinden Como, Memphis Depay'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Yıldız oyuncu, yıllık 5 milyon euro net maaş talep etti. Güçlü yatırımcıları bulunan Serie A ekibi, teklife olumlu dönüş yaptı. 30 yaşındaki futbolcunun, 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı aktarıldı. Önümüzdeki günlerde transferin resmileşmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'E DEVLERİNE RET!

Memphis Depay'ın ismi Süper Lig devleriyle de anılıyordu. Hollandalı yıldız, Türkiye'de forma giymeye sıcak bakmadığı için gelen teklifleri reddetti.

GOL MAKİNESİ

Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde de forma giymiş olan Memphis Depay, kariyeri boyunca 459 maçta süre aldı. Yıldız forvet, bu karşılaşmalarda 172 gol 97 asistlik skor katkısı sağladı.