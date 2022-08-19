Ve Merih Demiral geri döndü! Resmen duyurdular

Dizinden sakatlık yaşayan Merih Demiral, sahalara geri dönüyor. Milli oyuncu Merih Demiral'ın Atalanta'nın evinde Milan ile karşılaşacağı maça yetişeceği ve yedek kulübesinde yer alacağı belirtildi.

ATALANTA'YA MERİH DEMİRAL MÜJDESİ

İtalya basınında yer alan habere göre; Yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalan Merih Demiral'dan Atalanta'ya müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan milli oyuncu takımın yapılan son antrenmanında yer aldı.

MİLAN MAÇINDA KULÜBEDE

Haberde, Merih Demiral'ın Atalanta'nın Serie A'nın 3. hafta mücadelesinde evinde Milan ile karşılaşacağı maça yetişeceği ancak riske edilmeyerek yedek kulübesinde yer alacağı belirtildi.

MERİH DEMİRAL'IN PERFORMANSI

Atalanta'nın bu yaz satın alma opsiyonunu kullanarak 20 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Merih Demiral, geçtiğimiz sezon İtalyan ekibinde 42 resmi maça çıktı. 24 yaşındaki milli savunma oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.