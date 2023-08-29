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Spor

Ve Miguel Crespo gidiyor! Yeni adresini duyurdular

Miguel Crespo'nun yeni adresi belli oldu. Fenerbahçe'de bu sezon kadroda düşünülmeyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo'nun yeni takımını duyurdular. İşte detaylar...

29 Ağustos 2023 Salı 09:53 - Güncelleme:
Ve Miguel Crespo gidiyor! Yeni adresini duyurdular
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Fenerbahçe'nin iki sezon önce Portekiz'in Estoril takımından 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Miguel Crespo'nun sarı lacivertli takıma veda etmeye hazırlandığı ileri sürüldü.

KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Geçtiğimiz sezonlarda takımın vazgeçilmezlerinden olan Miguel Crespo yapılan transferlerin ardından ikinci plana geriledi. İsmail Kartal'ın planları arasında yer almayan Portekizli orta sahaya yol gözüktü.

MIGUEL CRESPO'NUN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Alfredo Pedulla'nın haberine göre; Genoa, Miguel Crespo için Fenerbahçe ile 3.5 milyon euro + bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

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