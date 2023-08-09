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Spor

Ve Miguel Crespo imzayı atıyor

Fenerbahçe, gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan Miguel Crespo ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaştı. Yıldız oyuncu sarı lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

9 Ağustos 2023 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Ve Miguel Crespo imzayı atıyor
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Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Miguel Crespo'nun durumu merak ediliyor. Portekizli oyuncu sarı-lacivertli kulüpte kalmak istiyor.

ANLAŞMA AN MESELESİ

İsmail Kartal'ın da takımında görmek istediği Portekizli oyuncuyla yapılan yeni kontrat görüşmelerinde sona yaklaşıldı. 26 yaşındaki futbolcunun 600 bin Euro'luk maaşına ciddi bir oranda zam yapılacak.

3 YILLIK KONTRAT

Sabah'ın haberine göre, deneyimli orta saha 1.7 milyon Euro istese de yönetim 1.4 milyon Euro'ya başarılı oyuncuyu ikna etti. En kısa sürede 3 yıllık yeni bir kontrat yapılması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de üçüncü sezonuna girecek olan Crespo, sarı-lacivertli formayla çıktığı 64 karşılaşmada 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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