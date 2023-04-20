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Spor

Ve Miguel Crespo transferi bitti! Resmen imzayı atıyor

Miguel Crespo için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. Başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan ve takımdaki geleceği merak konusu olan Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalanacak. İşte detaylar...

20 Nisan 2023 Perşembe 18:20 - Güncelleme:
Ve Miguel Crespo transferi bitti! Resmen imzayı atıyor
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Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe yönetimi, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin dikkatini çeken Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE'DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

2021'in yazında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Estoril'den transfer edilen Miguel Crespo, sarı-lacivertlilerdeki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı. İki sezondur takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Portekizli oyuncunun adı birçok Avrupa ekibi ile gündeme gelmişti.

MIGUEL CRESPO İMZAYI ATIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Miguel Crespo'ya yeni sözleşme teklifinde bulundu. Yeni sözleşmede Portekizli oyuncunun maaşında değişikliğe gidildi. Tarafların anlaşması halinde imzalar atılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar 33 resmi maça çıktı ve bunların 23'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1946 dakika süre alan Portekizli oyuncu, 3 gol ve 4 asistle skora etki etti.

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