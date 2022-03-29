Ve Mostafa Mohamed gidiyor! Rakam belli oldu

Galatasaray'ın 4 milyon dolar bonservisle kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in kaderi belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bekleneni veremeyen ve performansıyla sık sık tartışma konusu olan Mostafa Mohamed'i elinden çıkarmak istediği öne sürüldü.

MOSTAFA MOHAMED YOLCU

Vatan'ın haberine göre; Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile birlikte birçok ayrılık yaşanacak. Yolların ayrılacağı isimler arasında Mostafa Mohamed de yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, performansıyla beklentilerin altında kalan Mısırlı golcüyü elinden çıkarmak istiyor.

EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Haberde sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ara transfer döneminde 4 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten bonservisini aldığı ve 2025'e kadar sözleşme imzaladığı Mostafa Mohamed'in satışından en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.

MOSTAFA MOHAMED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Mostafa Mohamed, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 36 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.