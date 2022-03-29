Ve Mostafa Mohamed gidiyor! Rakam belli oldu

Galatasaray'ın 4 milyon dolar bonservisle kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in kaderi belli oldu. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon bekleneni veremeyen ve performansıyla sık sık tartışma konusu olan Mostafa Mohamed'i elinden çıkarmak istediği öne sürüldü.
Vatan'ın haberine göre; Galatasaray'da başkan Burak Elmas ile birlikte birçok ayrılık yaşanacak. Yolların ayrılacağı isimler arasında Mostafa Mohamed de yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, performansıyla beklentilerin altında kalan Mısırlı golcüyü elinden çıkarmak istiyor.
EN AZ 10 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Haberde sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ara transfer döneminde 4 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten bonservisini aldığı ve 2025'e kadar sözleşme imzaladığı Mostafa Mohamed'in satışından en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.
Mostafa Mohamed, bu sezon sarı-kırmızılı formayla 36 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulunabildi.