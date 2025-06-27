Mostafa Mohamed cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mısırlı golcü, yeniden Türkiye'nin yolunu tutmaya hazırlanıyor.

İşte Mostafa Mohamed'ın peşindeki Süper Lig ekibi...

MOSTAFA MOHAMED NANTES'TEN AYRILIYOR

Mostafa Mohamed, Nantes ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Fransız ekibinde gerek kulüp ile gerek ise teknik heyetle yıldızı bir türlü barışmayan Mısırlı forvet için karar verildi.

Nantes, Mostafa Mohamed ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, İstanbul ekibi de resmen harekete geçti.

MOSTAFA MOHAMED YENİDEN SÜPER LİG'E

Süper Lig takımlarından Başakşehir, Mostafa Mohamed'i kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor.

Fransız basınında yer alan habere göre Başekşehir, Mostafa Mohamed'i renklerine bağlamaya hazırlanırken, Nantes ile kısa süre içerisinde görüşmelerde bulunulması bekleniyor.

Mostafa Mohamed ise İstanbul'a dönmeye sıcak bakarken, Başakşehir'in Fransız ekibiyle anlaşma için zemin arayacağı bildirildi.

SEZON KARNESİ

Geride kalan sezonda Nantes ile toplamda 32 maça çıkan Mostafa Mohamed, bu karşılaşmalarda takımına 6 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.