Ve Mostafa Mohamed transferi bitti! Yeni adresi resmen belli oldu

Sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü Mustafa Muhammed için yeni bir iddia gündeme geldi.

MOSTAFA MOHAMED NANTES'TA KALACAK



Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta kiralık forma giyen Mostafa Mohamed için yeni bir gelişme yaşandı. Fransa basınından L'equipe'te yer alan habere göre Fransız ekibi Nantes Mısırlı golcünün takımda kalmasını istiyor. Nantes, Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek Mısırlı golcüyü kadrosuna kazandırmak istiyor.

OKAN BURUK MOSTAFA MOHAMED'İ BEKLİYORDU



Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, gelecek sezon başlangıcı ile ilgili açıklamasında "Santrfor olarak bu dönemde Mostafa Mohamed'i değerlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI



Mısırlı yıldız golcü Mostafa Mohamed bu sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ta tüm kulvarlarda 51 karşılaşmada forma giydi. Başarılı forvet oyuncusu bu müsabakalarda 11 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.